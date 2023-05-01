南投劉姓男子向人購買大量大麻種子，在南投縣竹山某菜園栽種大麻，為避免警追查，在大麻植株周邊種植櫛瓜作為掩護，種了268株大麻植株，，還購入罕見品種「火麻」，警方起出大麻種子3000棵和大麻花2公斤，市價逾千萬元，南投地院依意圖供製造毒品之用而栽種大麻罪，判處3年徒刑，可上訴。

檢警調查，劉男上網購進大麻種子，並選擇竹山某偏僻處菜園栽種大麻，並以櫛瓜作為掩護，其中還購入植株高達3公尺、莖幹粗如手臂的罕見品種「火麻」，其，劉自以為沒人發現，但警方去年8月偵辦一起毒品案件時，獲報該處為大麻種植地，成立專案小組追緝。

檢警當時還出動空拍機蒐證，近日見時機成熟前往攻堅，將劉嫌逮捕到案，並在「毒田」內起出大麻植株268棵，還有超過3000顆的大麻種子，以及大麻花2公斤，市值超過1000萬元，訊後將他依毒品罪嫌移送偵辦。

南投地院一審審酌時，劉男辯稱「栽種數量極少且僅供己施用」，但法官勘驗檢警調查事證，認為其大麻植株、乾燥大麻花、大麻種子、大麻葉及莖，而其中大麻植株多達268株，還有超過3000顆的大麻種子，以及大麻花2公斤，認為種植大麻區域及查獲大麻株數量不少，並非自己施用。

一審法官認為，劉栽種大麻罪之「栽種」，包括播種、插苗、移栽、施肥、灌溉、除草、收穫等具體行為，而以播種方式栽種大麻，以大麻種子播種至成苗其栽種行為之既、未遂，有製造毒品之用之意圖，將大麻種子播種後已出苗後，成長至可收成之程度，即屬既遂，惟所播種之大麻種子尚未出苗者，則應論以栽種未遂。

一審審酌，劉無前科且犯後坦承、態度良好，無證據足認其栽種之大麻有交付他人或流入市面等情形，另劉目前打零工或種田、經濟還可以維持、須扶養媽媽、2個小孩和殘障的妹妹等一切情狀，因此判處有期徒刑3年。

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