112年全國大專校院運動會1日有心全國紀錄產生，舉重公開男生組102公斤級長榮大學陳柏任，以抓舉170公斤、挺舉185公斤、總和355公斤完成5連霸，其中抓舉也打破舊的全國紀錄169公斤，將好狀態及自信挑戰5月3日開始的亞錦賽。

陳柏任在2019年天津世界盃舉重賽就三破全國紀錄，雖然近年國際賽沒顯著成績，在全大運賽場所屬量級仍是無人能敵，112全大運抓舉3把都成功，挺舉則是保留體力，試舉一次確定成績足夠奪金就休息。

賽後陳柏任說：「今天表現還算滿意，其實練習的時候還可以更好。這陣子都在準備亞錦賽，我給自己5個月時間調整，全大運是我2023年第一場比賽，現在狀況還算不錯，明天就要搭機前往韓國了，希望亞錦賽能拿到好成績。」

另一位舉重亞錦賽國手臺北市立大學董秉誠，在本屆全大運也有好成績，在公開男生組109公斤級，以抓舉156公斤、挺舉205公斤、總和361公斤達成了4連霸，挺舉205公斤刷新大會紀錄，董秉誠指出：「今天熱身時間不足、動作銜接不順，其實滿遺憾的，因為本來想挑戰抓舉170公斤的全國紀錄，可惜最後竟然差這麼多。」董秉誠苦笑說：「就把破全國紀錄這目標留到南韓，能在國際賽破紀錄也很棒。」

公開女生組方面，87公斤以上級國立體大汪凌蓁以抓舉112公斤、挺舉135公斤，總和247公斤拿下個人大學生涯第1面金牌，當中抓舉打破全國女子組紀錄，無愧「天才少女」名號。