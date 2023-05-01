印度金德爾全球大學（O.P. Jindal Global University）國際事務學院東北亞研究中心本學期開了一門「台灣：歷史、文化與政治」課程，中心主任潘孟吉（Manoj Kumar Panigrahi）4月29日在課堂上播放了2019年上映的台灣電影「陽光普照」。

曾於2016年赴台深造、具政治大學亞太研究博士學位的潘孟吉說，電影是反映社會狀況的好工具，「陽光普照」探討家庭與社會的錯綜關係，而這個議題也能打動印度學生，因為印度人同樣重視家庭關係。

潘孟吉表示，他一直都希望透過好影片，讓學生深入瞭解台灣的文化與歷史，但印度OTT （over-the-top）影視平台上的台灣電影選擇有限，相當可惜。

修課學生卡士耶普（Proteek Kashyap）對於片中的父愛印象深刻，並稱這部電影讓他沉浸到台灣的社會之中；潘迪（Gauri Pandey）表示，即使這是一部台灣電影，但片中角色在生活中的掙扎，可以觸動許多不同文化背景的觀眾。

碩士生巴納吉（Bipasha Banerjee）形容「陽光普照」是「令人驚艷」的社會與家庭片，看片的過程讓自己的情感搭了一趟「雲霄飛車」，也有助自己探索台灣 。

這已是潘孟吉第2次在不同的課堂上播放「陽光普照」，之後他還希望播放「斯卡羅」、「賽德克．巴萊」、「孤味」以及「軍中樂園」等片。

去年他曾以「華燈初上」影集當作教材，讓印度學生一窺日本文化對於台灣的影響、台灣的美食與飲酒文化、以及女性社會地位的改變，甚至還在班上引起誰是凶手的猜測潮。