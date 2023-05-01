台北市第四選區（內湖、南港）立委初選愈演愈烈，1日逢勞動節，國民黨台北市議員李彥秀早上於立院進行記者會，質疑總統蔡英文的4大重要勞工政見跳票，對手台北市議員游淑慧痛批，李不斷將立院黨團記者會當成臨演的舞台十分不恰當，有關係的人才可以利用黨團記者會。李彥秀回應，尊重游淑慧看法，但砲口一定對民進黨。

游淑慧痛批，李彥秀不斷把立院黨團記者會當成作秀、臨演的舞台，非常不恰當，為開而開當成初選作秀工具。上週民政部門質詢，沒有聽到李彥秀站在議員角度，為高失業率發聲，而是眼高手低跑到立院開記者會。李彥秀過去走溫和路線，對於現在更改人設表演戰力沒有意見，但不要利用立院黨團記者會。

游淑慧大酸，李彥秀就是展現人脈、資源，過去用副秘書長身份開記者會，但按照初選，黨職應該請假，現在是什麼身份出席立院黨團記者會？如果所有初選參選人都利用黨團記者會，置現任立委於何地？還不是有關係的人才可以利用，參加初選的人這麼多，沒有人有辦法三天兩頭到立院扮演偽立委，且只有批評沒有提出實際建議。

游淑慧說，不想要批評黨團立場，畢竟扮演監督角色已經很辛苦，但是可以理解因為李彥秀過去的人情包袱或副秘書長角色，要為李彥秀開方便之門，雖然她先前有2次曾至立院召開記者會，但都是因為掌握資料，受立委邀請去立院提供資料、召開記者會，和李彥秀蹭人不一樣。

李彥秀回覆，立院記者會不是第一次出席，卸任立委3年，疫情期間也有照開過記者會，無論游淑慧或她，對於監督民進黨應該是不分角色，游淑慧有議員好友，她則有立委好友，大家都是想辦法把餅做大，讓大家看到國民黨的堅強戰力。

李彥秀說，監督民進黨不分地方，在哪個地方都可以，戰力、火力不只限於一個地方，有適合的議題也歡迎議員來立院參加記者會，尊重游淑慧看法，但砲口一定是對上民進黨。

而李彥秀下午與8位年輕人以主題「年輕人不喜歡國民黨？」進行座談，李彥秀說，了解年輕人、和年輕人溝通，國民黨長期都在努力，過去做得不夠，現在從中央到基層都在努力，把餅做大，貼近年輕人，因為年輕人就是國民黨未來的資產。

游淑慧也說，非常開心看到李彥秀終於想到該去爭取年輕選票，年輕選票平時就應該經營，晚了一點但比不做好。