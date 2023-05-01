陳華推出首張專輯《華與浪漫》。（鮪魚肚影音提供）

陳華和LCY呂植宇攜手推出新歌〈愛的氛圍裡窒息〉，這是繼〈想和你看五月的晚霞〉之後，兩人再度合作。之前在MV中，兩人擔任共同導演及男女主角，當時他們的甜蜜互動贏得了眾多網友和粉絲的喜愛，被網友們譽為「華宇CP」，由於粉絲熱烈追捧，他們推出了這首續集歌曲，陳華表示：「感謝大家對〈想和你看五月的晚霞〉的支持，促成我們再續前緣，所以這首新歌，算是我們各自拼湊自己曾經的回憶，然後如實將它寫了下來。」

憶及創作過程，陳華表示當時自己先寫好了hook，就是：「我可不可以就這樣抱著你到天明」，「那一段我很喜歡，原本想要當作副歌！」但後來她發現放在現在這個位置是最好的，「後來我就跟植宇寫完、錄個demo，之後我們就各自回去寫各自的主歌。」順利完成這首〈愛的氛圍裡窒息〉。

MV中，兩人飾演一起旅行的情侶、共賞日落晚霞的浪漫，展現更對彼此愛戀更為濃烈的氛圍，陳華笑說：「因為跟植宇更熟了，就像很好的朋友，所以這次拍的時候互動很自然，哈哈哈。」LCY呂植宇也補充：「上一次其實還有點生疏，經過這一次算是熟透了（開玩笑）！」當被問到是否害怕被對方的粉絲討厭時，陳華和LCY呂植宇異口同聲表示：「沒關係，我保護他／她，但我們粉絲都挺好、挺理性的。」

陳華新歌〈愛的氛圍裡窒息〉攜手LCY呂植宇出擊，但這次導演卻是由陳華老闆嚴爵操刀。 在嚴爵的掌鏡下，陳華一把抓住LCY呂植宇衣服、撫觸他胸膛，但實際拍攝時，陳華卻笑自己有點「掉漆」，因為要抓衣服時，手一過去卻沒抓到，讓兩人噗呲笑場，事後看花絮兩人大喊好可愛，一直笑不停！

此外，一場陳華用霜淇淋親密「抹臉」LCY呂植宇的戲碼，陳華透露幕後秘辛，「有一幕是抹完後，我要再吃回那個霜淇淋，當然就是運用錯位，但光是想像就蠻窒息的！」

被問及是否好感度升溫？陳華表示認識以來的LCY呂植宇「一直都挺好的！」形容他是很沉穩，會給人安全感的男生，「但我覺得它最棒、最吸引人的部分是，他表面雖然看起來冷冷的，但其實內心戲很多小宇宙，然後很少女！」表示當自己遇到問題、難過、低潮時會找LCY呂植宇談，「會受到他的啟發，真的很感謝他這位知心好友，他私底下是一個溫暖的人。」