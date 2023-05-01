孩子們最近若出現咳嗽、高燒不退等症狀，馬偕兒童醫院兒童感染科主治醫師黃瑽寧提醒，可能是罹患最近流行的人類間質肺炎病毒（hMPV），「這隻病毒每個人遲早都會得，躲也躲不掉」，呼籲家長保持平常心面對、不要被嚇到，只要把過敏控制穩定，感染後也不至於太嚴重。

黃瑽寧在臉書粉專「黃瑽寧醫師健康講堂」發文表示，最近社區流行的不是黴漿菌也不是新冠肺炎，而是以人類間質肺炎病毒為主，這支病毒雖然名字嚇人，但本質上和呼吸道融合病毒類似，以咳嗽、發燒為主要症狀，發燒天數因人而異，有些孩子會長達5至7天，大孩子通常發燒2、3天就退燒，症狀較輕。

黃瑽寧指出，人類間質肺炎病毒對於過敏氣管的孩子比較麻煩，因為病毒會誘發過敏咳甚至讓氣喘發作，所以有呼吸道過敏體質的孩子必須保持氣管健康與穩定，才不至於變成需要住院治療氣喘。

黃瑽寧說明，人類間質肺炎病毒是一種病毒，除非併發中耳炎等細菌感染，否則不需要用抗生素治療，一般診所也沒有這種病毒的快篩試劑，目前也只能用流行病學去猜測。