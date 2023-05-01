40歲金曲歌后田馥甄出道多年，推出《寂寞寂寞就好》、《小幸運》、《魔鬼中的天使》等膾炙人口的歌曲，紅遍兩岸三地。近期她趁著工作空檔，前往玉山旅遊，壯闊山景盡收眼底，更分享多張旅遊照，其中一張照片，頂著大素顏的田馥甄盤腿坐在地上，拋棄女神形象大嗑肉包，逗樂大批粉絲。

田馥甄最近在社群發布貼文：「玉山！我又來了！終於的終於抽到排雲(山莊)，比與你相遇還要幸運，豈止小幸運，全身每個細胞都在比YA」，同時興奮說道：「讓我們相機記憶卡滿溢，不吝嗇分享眼見的每一隅」，並上傳沿途所見植被、巨木以及與排雲山莊的合照，直呼：「上天是最棒的燈光師，適時讓陽光灑落萬物。」

其中一張照片，田馥甄直接坐在觀景台的地板上，只見身穿長袖上衣跟寬鬆長褲的她，拿掉黑色墨鏡後，以全素顏狀態入鏡，往嘴裡塞肉包，表情相當滿足，讓粉絲看得垂涎三尺，也大讚女神的素顏狀態極好，紛紛回應：「好誇張，妳這個素顏美人」、「太真實我好愛」、「喜歡大口大口進食的仙女」、「上山，只要有一顆饅頭就足以讓身心靈飽足」、「這張可可愛愛～好像小朋友在吃老師發的點心」、「請問我要有什麼技能才能加入您的山友團」、「這個時候，任何食物都是美食。」