女星謝欣穎與男星王柏傑自認愛後，俊男美女的搭配使兩人的一舉一動都備受外界關注，雖然日前曾爆出兩人情變的傳聞，但兩人未受傳聞影響依然愛的火熱，今(1)日謝欣穎喜迎38歲生日，而王柏傑也在社群上曬出兩人的同框合照，畫面十分甜蜜。

謝欣穎今年初在IG上以限時動態的方式曬出一張模糊照，畫面中可見在黑暗中顯露的大門門鎖，以及白色的「王八蛋」三字，此外還標註了王柏傑的社群帳號，而該張照片在網路上流傳後也掀起討論，讓網友們推測是感情生變，不過事後謝欣穎和王柏傑各自在社群上曬出兩人的合照及搞笑影片，消彌了不和的傳聞。

而今(1)日是謝欣穎的生日，除了男友王柏傑為此特別舉辦了一場生日會外，更在IG上久違地更新一則兩人同框的合照，只見畫面中王柏傑噘著嘴，在女方的身後用手比出一個超大愛心，模樣相當逗趣，而謝欣穎看似並未發現男友的舉動，依然笑得十分甜蜜。

除了照片之外，王柏傑也寫下：「生日快樂」的字句，而貼文PO出後，也吸引逾萬名網友前來祝福，留言寫下：「真的好喜歡你們這對啊」、「真情侶就是般配」、「大美人生日快樂」、「終於合體啦，兩位要幸福喔」、「太可愛了。」