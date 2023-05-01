少子化問題嚴重，政府推出各種政策盼鼓勵生育，市議員何文海質詢指出，年輕人想生養孩子很不容易，但相關福利不足，以「好孕專車」的服務為例，全台已有6個縣市有推出，台中市卻沒有，呼籲市府應提供更友善即便利的環境，讓孕婦或產婦可免費搭車產檢。

台中市副市長王育敏表示，因地制宜，各縣市的福利政策都不太一樣，因市長盧秀燕重視公托育而環境，台中市主要推公托倍增計畫，且提高生育津貼從1萬至2萬元。

何文海表示，台中市府針對催生提出的福利政策應更積極，以婦女懷孕期間，衛福部提出14次產檢，藉以讓醫師掌握胎兒生長情況，但考量婦女懷孕後期行動不便，全台包括台北、新北、新竹等6個縣市已推出「好孕專車」，且新北補助超過10年，台中市卻至今仍無此服務。

何文海說，台北市今年7月將推出號稱全台最高的補助金額，內容含括婦女產後6個月內的好孕專車，在少子化時代，各縣市紛紛推出提高生育的相關福利政策，台中市為全台第二大城市，卻至今未研議「好孕專車」可行性，效率與思維太落後。

社會局長廖靜芝表示，新北市的好孕專車服務非每名孕婦都有，主要針對低收、中低收入民眾，而台中市提供雙十公車、捷運及孕媽咪及親子停車證、孕婦產前檢查、低收入戶生育及產婦及嬰兒營養等補助，未來是否開辦好孕專車，將視財源並廣納意見研議。