隨著與西方國家關係惡化，中國持續以國家安全為由阻斷海外訪問大陸各種數據庫渠道，這些數據庫涉及公司註冊信息、專利、採購文件、學術期刊和官方統計年鑒，無法獲得中國的商業與經濟訊息讓全球企業與投資者愈來愈感到不安。

《華爾街日報》報導說，總部設於上海的萬得信息技術公司(Wind Information)是中國最重要的數據庫之一，其中的經濟和金融數據被中國國內外的分析師和投資者廣泛使用，但是中國最近擴大《反間諜法》適用範圍以應對外國威脅後，許多外國智庫、研究機構和其他非金融實體發現無法續訂萬得訊息庫。

報導說，目前中國政府正開展行動，對跨國企業評估在華風險所依賴的西方管理顧問、審計師和其他服務提供商進行審查和施壓。西方企業高管指出，中共這種雙管齊下的做法的目的是加強控制其他國家對中國的看法，實質上則是將中國與外部影響隔絕開來。

外國企業與投資人在應對中國地緣政治風險上升的情況下，中共此舉更讓外國企業和投資者愈感不安。當前美國和其他外國公司甚至需要更多企業資訊來適應中國日益複雜的商業環境，部分原因是美國對數以百計的中國實體實施制裁，以及中國政府採取反制行動。

報導指出，美中關係的惡化已促使許多公司高管考慮把一些業務遷出中國，或以其他方式減少對中國的依賴。在中國有30多年投資經驗的風險投資者蓋里．瑞修（Gary Rieschel）表示，中國政府擴大了外界瞭解中國的難度，無疑將使中國市場對資本的吸引力降低，尤其在長期投資方面。

美國最大商業遊說團體美國全國商會(U.S. Chamber of Commerce)上週在一份關於中國投資環境的聲明中特別指出，中國政府對幫助跨國公司進行風險評估的專業公司加強審查，此一行動大幅增加了在中國經商的不確定性和風險。

最近被中國盯上的公司包括美國的貝恩諮詢公司(Bain & Co.)、美國盡職調查公司美思明智（Mintz Group）集團、英國德勤(Deloitte) 審計北京分公司、凱盛融英(Capvision) 諮詢與研究服務公司上海辦事處。

華盛頓智庫戰略與國際問題研究中心(CSIS)的中國問題專家狄皮波（Gerard DiPippo）說，以國家安全為由緊縮外企對各種數據庫的訪問，與其說是改善中國的國家安全，不如說是把試圖瞭解中國的海外研究人員與中國隔離開來。

報導分析稱，中共的做法顯然是很有把握地認為很多外企高度依賴中國，他們仍將中國視為一個重要市場，不可能說走就走。在防疫限制取消後，確實有許多以中國為市場的公司正積極尋求拓展在中國的業務，派出高管赴中國參加當地政府主導的會議。不過，最近的調查顯示，愈來愈多的美歐企業司在做投資決定時，已逐漸轉向優先考慮中國以外的國家。

除了限制訪問相關數據庫之外，外企高管們說，他們還擔心最近通過的《反間諜法》適用範圍不斷擴大，許多日常商業活動─例如收集市場與商業夥伴資訊─可能被定為刑事犯罪。