宜蘭縣議員無黨籍孫湯玉惠批，欺騙原住民，允諾的原民所提升回一級單位原住民行政處，在報告中卻隻字未提。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣長林姿妙表示，縣府一向重視原住民。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣議會今（1日）進行第20屆第1次大會，下午由縣長林姿妙做施政總報告，提出對宜蘭的願景和已完成的建設。縣議員無黨籍孫湯玉惠批，欺騙原住民，允諾的原民所提升回一級單位原住民行政處，在報告中卻隻字未提，指林說的「誠實做人、認真做事」，不禁讓人懷疑；林姿妙回應，會跟縣府團隊繼續努力。

今為縣議會第20屆第1次大會開幕典禮暨預備會議，共有33位議員和縣府各局處長22位出席，下午3時由林姿妙做施政總報告，指過去4年縣府團隊將縣政藍圖分為民生福祉、經濟發展、環境永續3大主軸，及17個面向的政見，轉化為施政策略並逐一兌現，讓宜蘭得以更加宜居及永續。

其中，孫湯玉惠表示，聽了50分鐘、洋洋灑灑76頁的報告，縣長似乎忘了當初對縣內所有原住民承諾的事，在2021年5月的定期會及去年7月25日正式啟用的原住民族多功能會館揭牌當天，說要將宜蘭縣原住民事務所提升為一級單位原住民行政處，並允諾在選舉結束後會積極努力成立，但報告中卻隻字未提感到難過。

孫湯玉惠強調，原住民都相信林姿妙說的話，對於她的誠信都放在心裡，也在參選縣長時極力催票輔選，希望她能連任成功；指林在任何活動中常說「誠實做人、認真做事」，從7月成立原住民行政處籌備處時，迄今10個月了！難道是在呼攏、欺騙原住民嗎？希望能說明現在原民處的成立狀況和進度。

林姿妙說，感謝各位議員的寶貴意見，大家都希望宜蘭縣做得很好，這是我們共同的想法跟目標，一起努力拚出宜蘭好生活。原住民文化是宜蘭珍貴的文化資產，縣府一向非常重視原住民，像是加速興建啟用多功能館，及整修縣府舊員工宿舍，成為縣內首座以原住民文化為主的生活美學展售空間「蘭陽原創館」。

林姿妙指出，興建多功能館時和議員們一起到原民會爭取許多經費，會持續跟團隊努力，希望能夠族群融合，讓更多人認識宜蘭原住民族的故事，打造屬於原住民的文化特色跟品牌。