經濟部所訂定的「公司前瞻創新研究發展及先進製程設備支出適用投資抵減辦法」（以下簡稱本辦法）草案，明定支出適用範圍、申請程序與期限、審查機制及相關事項，其中適用條件部分，考量產創條例第10條之2之立法意旨，公司為持續保有在全球產業鏈中的關鍵地位，保持臺灣重要產業在全世界的競爭優勢，須鼓勵產業加大力道投入較同業更高額設備以及研發支出。

經濟部說明，相關門檻的訂定，主要考慮業界實況，希望促使已接近適用門檻的業者，更能擴大研發，以適用租稅優惠，並兼顧國內產業發展現況與特性，以及參考上市、上櫃公司研發投入及設備投資情形，與財政部共同規劃研發費用達60億元、研發密度達6％、購置用於先進製程之設備支出達100億元為申請門檻，期能鼓勵公司深耕臺灣，加碼投資。同時，由於母法中已訂定有效稅率12％，以及未來15％的基礎，因此也可促使未達到此稅率基礎的業者努力達成，穩定國家稅收。此外，如未符合前述適用條件的公司，亦可申請產創條例第10條研發投資抵減及第10條之1智慧機械投資抵減。

為廣納意見，歡迎各界先進於本辦法草案預告期間提供寶貴意見，將舉辦產業座談會，說明本辦法相關條文內容與意見交流，綜整各界意見後將儘快與財政部會銜發布，以利公司於明年可開始申請適用。