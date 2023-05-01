帶著泰國曼谷WTT賽事經驗回台，於112年全國大專校院運動會奮戰的台灣師大桌球男子選手黃彥誠，儘管有傷在身還是全力以赴，希望接下來在國際賽能及時調整好狀態。

在全大運桌球公開男生組團體賽，台師大將黃彥誠放在第2點單打，前兩場面對中山大學、高雄師大他都輕鬆獲勝，可惜準決賽面對北市大，和曾經在國際賽的男雙搭檔馮翊新對壘時，黃彥誠局數上0比3吞敗，未能幫助台師大搶進決賽，季軍賽面對國體大，黃彥誠和對手郭家宏對抗，為了救球黃彥誠持拍手的手腕撞擊到場邊護架，當下痛到讓他不得不退出比賽，台師大也直接落敗，本屆全大運桌球男團排名第4。

談到自己的比賽狀況，黃彥誠表示，受傷勢影響還需要花時間調整，找回正常的比賽感覺，他補充：「我現在腳踝有傷，之前扭到，肩膀上也有舊傷，狀況很差。」回憶全大運桌球男團退賽，他說：「當下狀況我已經忘記了，但我手腕本來就有傷，撞擊當下手完全沒有感覺，真的很痛，球拍直接出現一個洞，當場裂掉。」所幸沒有大礙，相隔一天再度回到賽場繼續拚男單。

男單賽事上，黃彥誠陸續擊敗靜宜紀翔恩、台中教大陳冠霖、成功大學曾士穎、北市大黃毓仁等選手，順利晉級8強，2日將對戰國立體大高民騏，期待能有比團體賽更好的名次。

全大運之後，黃彥誠要準備參加5月桌球世錦賽，之後還要挑戰9月杭州亞運，他說：「今年比賽比較多，還有亞錦賽跟世大運。」國際賽之前，黃彥誠坦言自己狀況要再調整，「畢竟現在狀況真的很差，受傷沒有辦法正常訓練，在全大運結束後我就會先回高雄國訓中心治療，也會一邊練球，但比例會少一點。」