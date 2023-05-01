活動由市議員郭昭巖策劃舉辦，並邀蔣萬安市長與各局處參加。（簡銘柱翻攝）

萬華分局另於現場攤位佈置警察大頭娃娃與小型警用哈雷機車，供小朋友騎乘拍照打卡，深受小朋友喜愛。（簡銘柱翻攝）

台北市萬華分局為確保轄區民眾免於被詐騙恐懼及宣導交通安全，於昨（30）日配合臺北市朝陽社會關懷協會，在臺北市萬華區青年公園共融式遊具「飛行探索遊樂場」舉辦「2023快樂親子園遊會」活動，讓前來參加的大小朋友在遊戲中學習最新詐騙手法，寓教於樂。

活動由市議員郭昭巖策劃舉辦，並邀蔣萬安市長與各局處參加，活動現場以四大主軸「歡樂唱跳」、「飛行探索闖通關」、「媽咪懷孕好辛苦」、快樂親子園遊會」為主，增進消防救災、節水、校園防詐與交通安全、愛護環境生態之概念，增進親子和諧關係與多元家庭融合機會、並感受美好幸福時光，培養感恩的心。

萬華分局另於現場攤位佈置警察大頭娃娃與小型警用哈雷機車，供小朋友騎乘拍照打卡，深受小朋友喜愛，成為本次活動亮點之一。活動席間萬華分局也藉此機會向參與民眾推動5月5日「全民反詐啟動日」，邀請市民朋友參加112年5月5日警政署舉辦之「全民防詐 藝起發聲」活動，現場邀請了40位藝人參與。萬華分局也提醒市民朋友在當天以臉書關注「NPA署長室」或「CIB局長室」粉絲專頁直播，一起共襄盛舉，提升防詐意識，創造良好生活環境。