大里區公所表示，東榮路和永隆路口因自來水幹管爆管造成路面坍塌。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

上個月底竹北出現巨大天坑，造成1輛停在停車格價值230萬的特斯拉新車整個陷落「天坑」中，台中大里區永隆路與東榮路口1日下午也出現天坑，初步認定是自來水幹管爆管造成路面坍塌，大里區公所接獲通報，隨即進行交通安全管制，市府已要求自來水公司加速修繕，預計晚間即可完成。

找到禍首了 台中大里天坑加速修復中

上個月底竹北喜來登飯店旁出現一巨大天坑，一輛價值230萬元的特斯拉Model Y整輛被吃掉，事件發生後震驚海內外，沒想到隔沒幾天，台中大里重畫區就被發現出現天坑。

台中市議員江和樹指稱獲1日下午約3點獲地方通報，大里區東榮路、永隆路口出現天坑，直徑約150公分、深達70公分，現場可見路基流失，且下方還有潺潺水流，幸好即早發現，里長到現場設置三角錐警示，唯下午3：30分通報大里區公所後，已逾3小時相關單位還未到場修復。

大里區公所表示，東榮路和永隆路口因自來水幹管爆管造成路面坍塌，公所今(1)日下午4時40分左右接獲通報，隨即進行交通安全管制，並立即通報自來水公司派員改善，因案發後立即進行圍設管制，因此無發生人員受傷或車子毀損情況，市府已要求自來水公司加速修繕，預計今日即可完成。