台灣的總統擬參選人通常會赴美訪問，爭取曝光與支持，似已成大選前不成文的慣例現象。國民黨立委賴士葆指出一個有趣的巧合：最近美國總統擬參選人訪台，竟也成了必要之旅？例如日前維州州長楊京、前國安顧問波頓正在台訪問、前副總統潘斯下月即將到訪。質疑這些人除了要我們買基金、買客機、買軍備之外還留下什麼？如果真如美國來台政要所言，台美關係堅若磐石，為何美方不協助台灣加入WHA相關國際組織？

賴士葆今(1日)在臉書發文提到，最近美國總統擬參選人訪台竟成必要之旅？例如日前維州州長楊京、前國安顧問波頓正在台訪問、前副總統潘斯下月即將到訪，這些總統擬參選人，還有其他眾多絡繹於途的官員、國會議員、州長等政要訪台目的各有所圖。蔡政府在美國人面前卑躬屈膝，任何質疑美國的言論都會被打成中共同路人，過度的自我貶抑之餘，但他認為美國固然強大，惟視美國人高尚偉大到不能被質疑就過分了。

「美國政要訪台要我們買基金、買客機、買軍備之外還留下什麼？」賴士葆表示，前國安顧問歐布萊恩訪台，鼓吹要台灣教導全民擁槍對抗中共，波頓要台灣加倍跟隨美國國防預算。賴士葆質疑，總統府立刻聲明美化軍火商來台為外交突破，並強調軍火商非推銷是訪商。在商言商，軍火商來台尋找商機，需要蔡政府矯情的說成尋求高品質安全的供應鏈產業合作，以示軍火商的商機就是比較偉大嗎？

賴士葆直言，台灣在美國人面前極其卑微，我們希望採購的武器不給，賣給台灣很多不是我方需要的，延宕交貨照樣付款卻沒有罰則。整天鼓吹台灣備戰非避戰，要求加強軍購，窮兵黷武，要打造台灣成為火藥庫。如果真的如美國來台政要所言，台美關係堅若磐石，為何不協助台灣加入WHA的相關國際組織？為何不協助穩固我們屈指可數的邦交國？台灣連萊豬都吃了為何BTA和FTA仍沒個影兒？