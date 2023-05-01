WEF周日（30日）發布最新報告，經調查逾800家企業看法顯示，企業主預期到2027年將增加6,900萬個新職缺，但也將削減8,300萬個現有職位，這換算淨流失1,400萬個工作機會，約合目前就業人口的2％。

這段期間的就業市場受到多方因素影響，例如，再生能源系統的發展趨勢是就業市場增長的重要引擎，反觀經濟成長減緩與高通膨則導致就業流失。

至於近期成為話題寵兒的AI技術，對就業影響則有利有弊，一方面AI可能會取代部分人力，另一方面企業需要新增人手協助執行與管理AI工具。

WEF預估，到2027年以前對於數據分析師、科學家、機器學習專家、資安專家的需求將以每年平均成長30％的速度增加。

在此同時，AI在部分情況可取代人力，恐令許多職位不保，WEF預測，到2027年以前預料將減少2,600萬個記錄管理和行政的職缺，其中資料輸入人員、行政祕書最受衝擊。