市場雜訊不少，美歐金融體系風險擔憂爆不停，市場避險情緒升溫，美元指數4月維持高檔震盪，即使回檔仍有撐，使外資熱錢逐步回流，加上市場對5月美國再升息1碼（0.25個百分點）的預期不變，美元指數繼續支撐在101上方。

觀察新台幣走勢，新台幣3月在30.3至30.8元的區間來回踏步，升也升不上去、貶也貶不下來，市場觀望氛圍濃厚；4月則是一路疲弱，除首周收紅、後續已連三周收黑，從月初的30.4元字頭逐步走貶，連續貶破30.5元、30.6元、30.7元三道關卡，幾乎是一周貶值1角，全月貶值2.86角，進入5月新台幣恐續貶，短線面臨30.9元重要關卡保衛戰。

匯銀主管指出，新台幣在去年11月底貶至30.9元字頭後，自去12月至今都未再貶破30.9元，此價位成為新台幣匯價重要心理關卡，近期台股反彈，但股匯市屢屢脫鉤，美元指數短線有撐下，在熱錢持續回流下，整體亞幣持續偏貶，新台幣賣壓仍重，預料5月匯市開盤還是易升難貶。

外匯交易員認為，市場焦點仍是Fed決策，根據芝商所FedWatch工具，市場投資人預期美國5月升息1碼的機率已逼近9成，新台幣緩貶格局不變，不排除在勞動節連假後，新台幣5月開盤將再度補貶，一舉貶破30.8元。

不過，外匯交易員也提到，月初出口商仍有拋匯需求，30.9元關卡上也有反壓，加上美國銀行業系統風險再起，且美國經濟數據出現放緩跡象，多空因素抵銷下，國際美元指數陷入盤整，預料外資在Fed下周宣布利率決策前，還是會先維持雙向操作，新台幣下檔仍有撐。