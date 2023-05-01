芒果即將進入盛產期，坊間傳言「在欉黃」的品質最好，但高雄農改場打破迷失，場長戴順發強調，各品種的採收成熟度攸關果實品質的優劣，所以「在欉黃」未必最好吃，同時也呼籲農友不要刻意迎合「在欉黃」，應視品種採收特性採收，也可減少果實因果肉生理劣變的損失。

戴順發指出，芒果是更年性水果，果實在樹上生長發育近成熟時會自行產生乙烯，使果皮轉成亮麗的紅色或金黃色、果實硬度下降、糖度上升等後熟現象，當這些現象出現時，即表示果實品質達到最高，在生產上則常以外觀容易判別的方式，如以果皮轉色作為採收「在欉黃」的指標，內銷的愛文就是如此。

但戴順發說，金煌、玉文、凱特、金蜜、台農1號等品種，若以「在欉黃」為採收標準，其果肉很容易發生壞疽或產生異味、水浸狀等過熟現象，而失去食用的商品價值，因此這類芒果建議採收已達生理成熟度的綠熟期果實，再利用乙烯產生器或碳化鈣產生乙烯或類似氣體進行催熟、催色，以降低果實過熟或發生裂變的損失，並維持芒果消費的最佳品質。

高雄場研究人員再次強調，芒果雖有部分品種可以「在欉黃」作為採收標準，但不能一以概之，農友仍須掌握品種特性及市場需求，採收適當成熟度的果實再配合催熟技術，以獲得最佳品質及新鮮度，並增加果實儲藏或櫥架壽命。

研究人員也提醒愛好芒果的饕客，可視品種特徵選購果形完整飽滿、有厚實觸感，及果色均勻的果實，若果實有硬實感，表示尚未完全後熟，可先置於室溫，等到稍軟後再食用，或放入冰箱冷藏，以增加賞味時間。