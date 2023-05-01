時序進入五月，夏天也即將來臨，大家擔心起電力供應，也開始討論是否應該延役、啟封核電廠。然而傾向廢核的政客與反核意見領袖，總是以「核廢料放哪裡」當成萬用藉口，但是人們無法理解核廢料的數量。最近推特上的一張意示圖，呈現如今全球核廢料的總數，大約是一塊12層樓高的正立方體，至於這樣的規模算多還是算少？就由每個人自行解讀。

專門以圖示呈現稀有金屬總數量的推特創作「Miner Deck」，在4月26日發布了一張「核電時代以來，全球核廢料累積總數」的圖片，是一座美式足球場中，有一個34.8公尺的大型立方塊。說明寫道「自1951年核電廠發電以來，全球約有46萬噸的用過核廢料從核電站運出，都可以整齊地裝在一座美式足球場裡。」

東歐國家斯洛文尼亞最近完成舊核電廠(1981年 運轉)的用過燃料乾式儲存場，這裡將收容40年來該電廠過過的核燃料，總共592 束、裝入16 個乾儲箱裡。(圖/NEK)

All the spent fuel ever discharged from nuclear power plants — about 460,000 tonnes worldwide since the start of nuclear electricity production in 1951 — could fit neatly in a football stadium. pic.twitter.com/5fOcfSqgHH — MinerDeck (@MinerDeck) April 26, 2023

全世界有33個核電使用國，大約有430座反應爐，過去70年間，這些反應爐所消耗而產生的核廢料綜合起來，就是這樣子的大方塊。

貼文下網友詢問「這些廢料有多少可以成為滋生式反應爐的原料?」 很快就有專家回答「大約95%都可以。」也就是說，這樣子的核廢料，在未來可能再消減95%。

這張推特圖片最近流傳於國內臉書，網友們開始討論，全世界核廢料的量就這麼多，那麼台灣的核廢料能佔多少? 最多也就百分之一吧? 臉書「我得了一種不刻薄會死的病」計算，長寛高34.8公尺的方塊，也就是1211立方公尺，就算不堆高，攤平為高度1公尺開闊面積，那也就只需要1211平方公尺。「我得了一種不刻薄會死的病」拿蔡英文總統父親墳墓面積1711平方公尺來對照，也足夠裝下全球累積核廢料總量。

不具名的核能專家表示，這張圖所呈現的完全正確，這也說明了為什麼核電使用了70年，多數國家都沒有核廢料終極處置場，美國的尤卡山處放場為何蓋蓋停停?就因為實在是用不到，只要找一塊小面積空間做乾式存放場，就足夠安放核電廠延役後的廢料儲放空間。 政客們拿核廢料無法處理，完全就是不負責任、製造恐慌的搪塞之詞。