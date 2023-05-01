專攻乳癌生物相似藥的台康生，除了EG12014預計將重新申請查廠，力拚今、明兩年內取證上市外，EG1206A是第二個乳癌生物相似藥，該藥在歐洲執行第一期臨床試驗（EGC101），與Roche在美國生產及歐洲生產的Perjeta相比較，主要試驗指標數據分析結果成功達到藥物動力學（pharmacokinetics, PK）的生物相等性標準。

看好乳癌生物相似藥的潛力，台康生竹北廠今年第二條生產線也將在第三季啟動生產，總產能將擴增至2.55萬升。

EG1206A是第二代HER2陽性標靶抗體藥物Perjeta（Pertuzumab）生物相似藥，其針對HER2受體有不同的結合機制，可產生雙重封鎖（Dual Blockade）的效果。與第一代Trastuzumab合併使用具有協同作用，用於治療HER2陽性的早期乳癌與轉移性乳癌。

台康生表示，這類乳癌的病人約佔每年乳癌新發病的20～30％，此雙標靶治療可更加延長患者的存活期與治療成效，在高風險的乳癌患者是國際治療準則建議的標準治療。

根據原開發廠羅氏（Roche）2022銷售數據，Perjeta（主成分Pertuzumab）全球銷售額達40.87億瑞士法郎，位列羅氏產品組合中銷售額前兩名的藥物，預計在2026年專利期滿前，全球的銷售額可望達到美金60億左右（約新台幣1,800億元）。2021年台灣健保給付Perjeta（Pertuzumab）的品項支出約10.2億新台幣。EG1206A目前研發進度位居全球領先之列，競爭力備受關注。

台康生表示，已運用逆向工程技術開發多項生物相似藥產品，包含五項治療HER2陽性乳癌抗體產品。隨著HER2陽性乳癌產品線的持續拓展，未來國際市場的發展相當值得期待。