根據六都地政局1日公布的4月買賣移轉棟數顯示，六都交易量普遍較3月衰退12～25％，比起去年同期衰退7～33％，六都走勢一致全面呈現疲弱。包括台北、新北、桃園及高雄四都，4月買賣移轉棟數均為五年同期新低量，過去交易量大的台中市4月買賣移轉萎縮至3,061棟，年減幅高達33％，衰退幅度為六都之最，六都交易量同步明顯消退下，交易動能急速萎縮，已逼近2018年的水準。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，包括清明連假使工作天數較少、央行第五度升息效應使房市觀望氣氛濃厚、自住買方出價保守，使4月買賣移轉棟數年、月雙減。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，雖然農曆年後買盤回流，但央行連五升息對市場有一定影響，加上景氣表現欠佳，買氣力道仍較去年同期略遜一籌，但略優於去年下半年，整體市況呈現自用當道，但買方對於房屋精挑細選，移轉棟數呈現低量，房價自然也沒有表現空間。

以前四月來看，六都買賣移轉合計6.56萬棟、年減25％，除了新屋仍處交屋高峰期的台南年減16％外，其餘五都衰退幅度均在2成以上。

永慶房屋研展心副理陳金萍表示，新北、桃園、台中前四月買賣移轉棟數為近四年新低，高雄為五年新低，台北市、台南市則創下近六年新低，顯示今年房市交易熱度不如以往，面對國內房市房貸利率突破2％，兩岸關係不確定因素高，全球金融市場等不確定性，以及經濟展望不佳，未來房市交易量能表現恐難樂觀期待。