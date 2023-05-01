張書偉被關心Energy合體話題。（民視提供）

《市井豪門》演員傅子純、張家瑋、謝京穎、蘇晏霈、王瞳、周宇柔、張書偉出席媒體茶敘，大聊近期拍戲甘苦。（民視提供）

8點檔又將掀起腥風血雨新戰局，民視《市井豪門》主演王瞳、蘇晏霈、張書偉、傅子純、謝京穎、張家瑋、周宇柔等人1日一起造勢，張書偉被問上月Energy合體，一起登上五月天演唱會舞台，他表示，這10幾年都是演員身分、沒有跳舞，沒想到一練習感覺立刻回來，「可能團魂還在！」透露在台上時完全聽不到台下的聲音，回家看影片時，看到粉絲留言感動到哭出來。

張書偉表示，要從演員身分再轉回歌手真的滿難，尤其又是在五月天這種神級演唱會舞台上，大家一定要瘦、狀態要好，體力上也完全OK，笑問：「你們看得出來吧？」至於跟以前比，他說5個都滿強的，因為大家都拼了，沒有人想要當最差那一個，「看SOLO就知道誰最差，有些人就沒法翻了吧，我也是不能翻的那個！坤達、牛奶還可以，我以前可以倒立！」

有粉絲關心唐振剛為何缺席，張書偉解釋，因當初促成這個合體的是Toro，唐振剛是第三代團員，沒有在他們群組內。他前幾天才跟唐振剛見面，對方並不以為意，聽到有些粉絲在意，他說「那之後找他」。