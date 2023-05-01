今5月1日適逢勞動節，總統蔡英文發文強調會「帶給大家更溫暖的照顧」，副總統賴清德也在民進黨中常會表示，民進黨一向與勞工站在一起。但國民黨台北市議員游淑慧質疑，說要防止過勞、扭轉低薪趨勢，結果蔡政府一口氣增加6種行業適用責任制，導致該行人員不適用《勞基法》中工時上限規定。此外，台灣勞工每年總工時2021小時排世界第四，薪資卻僅是已開發國家的1/3至1/2。她直呼民進黨是最會哄騙勞工的政黨！

游淑慧表示，過去幾年疫情對市場造成嚴重影響，許多勞動者不得不面對失業，減薪，勞動條件惡化等問題，但是他們依然保持著對未來的信心，為自己、家人、社會付出汗水與努力。她喊「讓我們一起向所有勞動者致以最崇高的敬意，共同努力，實現更美好的未來！」只是勞動節前夕聽到賴清德副總統在民進黨的中常會表示，民進黨一向與勞工站在一起，改善基層勞工的生活，他責無旁貸。「此話一出，我噗哧一笑！」

「在我看來，民進黨是最會哄騙勞工的政黨！」游淑慧質疑，蔡總統曾提出「縮短年總工時、扭轉啲新趨勢、支持青年及中高齡就業、防止過勞及實現公平的集體勞資關係」等勞工政見，但實質上做了什麼改變？

游淑慧指出，說要防止過勞、扭轉低薪趨勢，結果蔡政府一口氣增加6種行業適用責任制，導致該行人員將不適用《勞基法》中工時上限的規定。攤開數據看，台灣勞工每年總工時2021小時，全世界排名第四，結果薪資是已開發國家的1/3至1/2。有人反映薪水低，民進黨就會說是你自己不努力。說要公平的集體勞資關係，蔡要勞工自己去跟老闆談，還說政府不該公親變事主。

她還提到，賴清德也是不重視勞權的人，2017時任行政院長賴清德出席長照活動，提到照服員雖然薪水只有3萬元，跟工作內容相比好像不划算？但就當功德台灣，應該把這份工作當成做善事。賴也曾說過，消防隊捕蜂捉蛇是做功德，引起基層消防員不滿，從此賴清德就被稱為賴功德。

在5/1勞動節前夕，民進黨又跑出來宣稱最關心勞工朋友，這幾年下來你們的所做所為大家都看在眼裡，有沒有站在勞工朋友的角度去爭取權益，大家都心知肚明。