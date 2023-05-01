好市多進口「科克蘭冷凍三種綜合莓」被驗出A型肝炎病毒，超過1.7萬公斤問題產品已售出，國民黨立委王鴻薇質疑，今年3月美國已發出通報，主管機關食藥署應發布消費警訊。食藥署長吳秀梅回應，3月19日收到食品回收警訊事件後，立即擴大各國莓果產品邊境檢驗A肝病毒，並非沒有作為。

食藥署今天晚間發布新聞稿指出，食藥署於3月19日收到「冷凍有機草莓（產地：墨西哥）」受A型肝炎病毒污染之食品回收警訊事件，同日查詢國內無相同批次產品之輸入紀錄，於3月20日透過消費者紅綠燈發布國際警訊，另至好市多公司抽驗自同產地（墨西哥）輸入之另一款「Kirkland Signature冷凍草莓」，進行A型肝炎病毒檢驗結果為陰性。

食藥署即擴大各國莓果產品邊境檢驗A型肝炎病毒，其中於3月27日報驗之好市多公司自智利輸入「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」產品（覆盆莓、藍莓、黑莓），經抽驗於4月10日晚間檢出A型肝炎病毒陽性，該批產品退運銷毀。

此外，食藥署立即啟動後市場查核機制，於4月11日會同高雄市政府衛生局前往好市多公司稽查及抽驗不同批次之案內產品共5件，並命好市多公司將同品項之全部產品預防性下架。上述抽驗產品於4月28日完成檢驗，其中4件為陰性、1件為陽性，食藥署於當日發布新聞稿對外說明。另外，食藥署並已要求20個電商平台應將案內違規產品全面下架。