對於女生來說，大便完一定得要往後擦，以免排泄物感染尿道、陰道導致發炎，不過男生呢？一位女子分享，近日她在洗澡時發現男友大便完居然是「往前擦」，讓她感到相當驚嚇，貼文曝光後引發熱議。有不少男生指出，雖然男生大便完往前擦沒有感染疑慮，不過容易讓糞便沾到陰囊上，變成「巧克力蛋」。

原PO在Dcard發文表示，昨天她跟男友準備一起洗澡時，男友突然有了便意，於是她就趁著沖身體時觀察男友大便，沒想到卻發現男友上完廁所後，擦屁股是往前擦，讓她洗澡時整個腦袋都是男友擦屁股的畫面；原PO提到，這是她第一次看到有人往前擦，她知道大部分女生都是往後擦，因為這樣尿道、陰道比較不會感染，「那男生呢⋯？」

對此，許多網友紛紛回應，「會沾到蛋蛋…超噁」、「原本肛毛有屎，往前變成肛毛跟懶毛都有屎」、「妳男友蛋蛋一定超臭」，不過也有大便完會往前擦的內行人指出，「我自己會喬一個角度稍微往下一點，所以沒有沾到的問題，就像往後擦也不會沾到尾椎的概念」。

另外還有不少人分享自己擦屁股的訣竅，「我都伸進去轉一轉欸！」、「我是像電鑽一樣往屁眼鑽欸，那我怎麼辦？」、「我是會戳進去一點欸，一節手指左右」、「只是純粹擦外面真的擦不乾淨欸，真的要塞一點點進去都能發現裡面還有好貨哈哈哈哈哈」。