多年前大陸就曾經發生嚴重的P2P爆雷事件，投資人血本無歸，時隔多年台灣也開始出現P2P爆雷。黃智康指出，imB是發行假標，也就是假的借款案，但是卻在官方網頁上架讓一般人投資，這根本上是屬於詐欺行為，不該與P2P網路借貸相提並論，就如同有人假借檢察官名義進行詐騙，並不代表檢察官就是壞人。黃智康強調，P2P在促進普惠金融方面，所開創的正面意義不容抹煞。

對於「假債權真吸金」的行為，黃智康表示，其實要檢視平台的債權是真的還是假的，只要看有沒有追索權就清楚了。如果借款人違約，平台可以讓投資人取得完整的借貸資料自行提告，那九成九是真的債權，因為一進入司法訴訟過程，馬上就可以確認債權真偽。

黃智康強調，P2P只是資訊中介，是媒合的角色，所以投資人的債權必須和借款案一對一對應，購買的債權是哪個借款人？持有的債權比例是多少？一定要清清楚楚，只要交代不清楚，也不能讓投資人自行提告求償的平台，一定要敬而遠之。

目前網路借貸平台越來越多，已有數十家之多，投資人若要避免被騙，黃智康建議要選擇有簽署自律規範的業者，五年前鄉民貸曾發起多家P2P業者簽署自律規範，其中要求平台應該開放讓投資人查詢原始借款案件的詳細資料，這樣在案件一開始就可對真實性做有效查核，不用等到後期還不出錢時才察覺有異，屆時損失已經擴大了。