美麗八色鳥的藍綠色翅膀、仙氣飄飄，為鳥中仙女。（賴姓鳥友提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣1名愛好攝影的賴姓鳥友，今（1日）上午在縣政中心，其縣政府與縣議會間的中央公園，捕捉到美麗八色鳥的身影，藍綠色翅膀、仙氣飄飄，為鳥中仙女，其腹中及尾下覆羽朱红，像極穿了紅色內褲，網友不禁笑稱「紅內褲」來訪，精彩美拍，太珍貴了。

八色鳥又名仙八色鶇，為全面遷徙的候鳥，中等體型的鳥類，身上至少8種顏色，頭部栗褐色、眉紋皮黃白色、貫眼紋黑色、背亮深綠色、翅膀鈷藍色、腹部茶黃色、腹中部和尾下血紅色等，堪稱鳥屆高顏質美女。棲息於亞熱帶或熱帶的濕潤低地林、旱林、濕潤疏灌叢、河流和溪流。

賴姓鳥友一早在縣政中心聽到八色鳥的叫聲，一度以為聽錯了，循著聲音走過去，竟發現真的是「紅內褲」來訪，他表示此次為今年首度拍到八色鳥，也是第一次在中央公園發現牠的蹤影，太令人興奮了！不禁拿起相機拍不停。

該鳥友一PO網後，網友羨慕不已，紛紛留言「好幸運」、「好漂亮的紅內褲」、「精彩美拍」、「太美了」、「太珍貴了」、「鳥神」等，更請該鳥友顧好八色鳥，讓網友們可一睹風采。