巴拉圭總統大選由友台的執政黨「紅黨」候選人貝尼亞勝出，外傳將由副總統賴清德代表蔡英文總統出訪、出席就職典禮。國民黨立委陳以信表示，此趟訪巴行程是穩固邦交的關鍵，若非由蔡英文親訪，恐會讓巴國有被降格對待的感受，因此建議蔡英文把國家利益放在政黨利益之上，應親自出訪巴拉圭。

陳以信指出，巴拉圭執政黨連任，不代表台巴關係一定不會變化。他指出，我國必須高度重視巴拉圭，因其是我國在南美洲唯一邦交國。

陳以信說，他上月質詢時就提到，外傳我國將由賴清德率團前往巴拉圭祝賀，並過境美東大城會晤美方重要人士，但政府若做此安排，就是為民進黨總統造勢，並非將穩固台巴邦交視為主要考量。

陳以信強調，此行將是穩固邦交的關鍵，若非由蔡英文親訪巴國，反讓巴拉圭覺得台灣是降格以待，就可能對台巴關係造成重大傷害。像是去年賴清德赴宏都拉斯慶賀就職，今年宏國仍宣布斷交，因此呼籲蔡英文應該要親自前往巴國祝賀，把國家利益放在政黨利益之上。