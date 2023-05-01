台南市文化局即日起至6月20日辦理「112年台南古蹟區紀念商品徵選」。（台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真）

台南古蹟景點每年吸引168萬人次造訪，古蹟商品買氣也很旺，台南市政府文化局統計，去年古蹟區商品營收4200萬元，不受疫情影響，為了讓更多民眾認識台南，也讓更多有志者有機會進入「強勢通路」，即日起至6月20日辦理古蹟區紀念商品徵選，且配合迎接台南400盛事，還將推出「399特區」。

文化局長謝仕淵指出，近年在文化局積極開發下，不論是暢銷商品「媽祖賜芙」、「孔廟智慧牛」，或近期上架的「台南400紀念精釀啤酒」、「熱蘭遮堡薯條」等多款台南古蹟限定商品，一推出，即廣受喜愛。

他說，根據統計，各類文創商品中，價格在200 元至400元商品最受遊客青睞，明年即將迎接台南400，因此，今年也將規畫「399特區」，號召大家一起來設計售價399元的商品，屆時將推出專屬櫃位及展示空間，結合台南400意象，用創意和世界交陪。

文化局表示，凡是具有合法公司立案、且結合台南地方文化意象包含人文、古蹟、地理等相關在地特色為設計主軸之創意者皆可遞案申請，邀請全國各界的創意好手打造自家品牌熱賣商品，進駐古蹟區販售，一起行銷台南。