台南古蹟景點每年吸引168萬人次造訪，古蹟商品買氣也很旺，台南市政府文化局統計，去年古蹟區商品營收4200萬元，不受疫情影響，為了讓更多民眾認識台南，也讓更多有志者有機會進入「強勢通路」，即日起至6月20日辦理古蹟區紀念商品徵選，且配合迎接台南400盛事，還將推出「399特區」。
文化局長謝仕淵指出，近年在文化局積極開發下，不論是暢銷商品「媽祖賜芙」、「孔廟智慧牛」，或近期上架的「台南400紀念精釀啤酒」、「熱蘭遮堡薯條」等多款台南古蹟限定商品，一推出，即廣受喜愛。
他說，根據統計，各類文創商品中，價格在200 元至400元商品最受遊客青睞，明年即將迎接台南400，因此，今年也將規畫「399特區」，號召大家一起來設計售價399元的商品，屆時將推出專屬櫃位及展示空間，結合台南400意象，用創意和世界交陪。
文化局表示，凡是具有合法公司立案、且結合台南地方文化意象包含人文、古蹟、地理等相關在地特色為設計主軸之創意者皆可遞案申請，邀請全國各界的創意好手打造自家品牌熱賣商品，進駐古蹟區販售，一起行銷台南。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。