台南市，一座擁有豐富歷史文化的城市，近期受到了美女主播劉方慈的關注。劉方慈從讀書時期到現在，一直對台南市民的熱情與好客印象深刻。最近，她和閨蜜一起到台南旅遊，享受當地美食。但美食太過誘人，讓她感到罪惡，於是決定騎自行車運動消耗卡路里。

劉方慈在網上查詢後，發現台南市因其豐富的地型和多元的自然生態環境，被國際知名單車雜誌《Momentum》列為「全球最適合單車旅遊」的城市之一，與瑞士的伯恩、以色列的特拉維夫和丹麥的奧登斯等城市齊名。於是她穿上輕便的運動服，來體驗這聞名全球的單車景點。

劉方慈騎單車倘佯其間遠眺海天一線的秀麗景觀。(翻攝劉方慈粉專)

台南市擁有多達48條自行車步道，可以串聯山海、古蹟和知名景點，吸引單車遊客發掘各種不同的美景。劉方慈選擇了一條名為「安平堤頂自行車步道」的路線，騎上台南年初推出的Youbike 2.0，途經湖濱水鳥公園、寵物運動公園和四草大橋等地。她發現沿途地勢平坦，俯瞰台江綠蔭和川流、溼地以及成群白鷺鷥，非常適合親子共騎，也推薦家長們可以帶著孩子一起來體驗。而且自行車道禁行機車，騎單車倘佯其間遠眺海天一線的秀麗景觀真的很舒服。

劉方慈親切的和當地孩子們合影。(翻攝劉方慈粉專)

劉方慈在欣賞完美景後，來到充滿人文氣息與歷史脈絡的正興街，發現這裡有各式手作文創、咖啡館和特色民宿林立。當地還有許多網友大推的美食店，如「蜷尾家甘味處」、「拾參馬卡龍」、「泰成水果行」和「林家白糖粿」。她表示，台南市最迷人之處就是每個街角都會有驚喜，但回家站上體重計時，驚喜可能會變成驚嚇。

劉方慈來到充滿人文氣息與歷史脈絡的正興街，發現這裡有各式手作文創、咖啡館和特色民宿林立。當地還有許多網友大推的美食店。(翻攝劉方慈粉專)

此外，身為戲迷的劉方慈也參觀了網友大推的電影《無米樂》和金鐘劇《俗女養成記》的主要場景——菁寮老街。這條老街上有許多超過百年歷史的各行各業店鋪，例如《俗女》女主角陳嘉玲的老家「金德興中藥舖」（「阮家古厝」），這是一間擁有兩百年歷史的中藥鋪，已被列為國家三級古蹟。她還品嚐了「富貴食堂」的「割稻飯」，了解到台灣早期農業社會在稻田收割季節時，會請鄰居或親朋好友互相幫忙割稻，主人家為表達感謝，就會將菜飯事先裝好盛在大碗裡，再用扁擔提到田裡宴請大家。這個充滿人情味的故事讓劉方慈覺得非常溫馨。

台南的風光和美食讓劉方慈留下了深刻的印象，無疑也吸引了更多國內外遊客來此體驗。台南市不僅是單車旅遊的天堂，更是一個充滿歷史、文化和美食的旅遊勝地。