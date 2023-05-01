張書偉、傅子純一個肋骨受傷、一個腰傷未癒。（民視提供）

蘇晏霈日前遭刀柄擊中眉心嚇到痛哭。（民視提供）

王瞳左手掌還有明顯疤痕。（民視提供）

謝京穎哭戲太多哭到眼睛受傷。（民視提供）

張家瑋性感出席茶敘。（民視提供）

8點檔演員「職災」不斷！民視《市井豪門》演員王瞳、蘇晏霈、張書偉、傅子純、謝京穎、張家瑋、周宇柔等人1日現身造勢，幾乎個個都有受傷掛彩紀錄，該劇明晚將播出張書偉跟吳東諺打鬥戲，張書偉表示，拍攝時他的膝蓋不慎直擊吳東諺的下體，結果對方當場痛到叫出來，其他人一聽笑說，幸好吳東諺已經生好幾個小孩。張書偉透露之前也曾被吳東諺一拳擊中肋骨，「連呼吸都會痛！」不過他沒去就醫，因為就算骨裂只能等它自己慢慢復原。

張書偉在《市井豪門》劇中打鬥戲不斷，之前還因拍戲太累，長1顆針眼2個月才好，割完針眼，眼睛腫得跟核桃似的，馬上戴上墨鏡去拍戲，而且共割了4次，反覆復發，連在Energy合體的表演上也是帶著針眼。

被公認苦主的王瞳表示，之前在寒流低溫中被李又汝推落海，上岸時冷到沒知覺，整隻手可能被貝類刮傷而血流如注，自己卻渾然不知，嚇壞現場工作人員，手上至今還留著明顯疤痕。

蘇晏霈日前也有一場跟曾子益衝突的戲，傅子純幫她撥開飛過來的拆信刀，沒想到亂飛的拆信刀刀柄竟然直接打中她眉心，她當場嚇到痛哭，就怕真的受傷流血，她說好險工作人員事前有把刀磨平、做好安全措施，不過還是腫了一包。

被封「市場第一帥」的傅子純，自嘲「外強中乾」，被眾人虧「不持久」，之前一場抱蘇晏霈的戲，他不慎踩到地上碎片滑倒，為了保護女方而傷到腰，至今還需戴護腰拍戲。被問是否影響與老婆性生活？他開玩笑答：「應該是問還有沒有性生活？」

劇中「哭包」謝京穎也因為哭戲太多而眼睛不適，經常連隱形眼鏡都戴不上去。她表示劇中發現吳東諺飾演的老公李成龍是殺人魔時，就對他很害怕，連在休息室也幾乎不會對談。她說私下沒遇過像成龍這麼可怕的交往對象，也沒遇過控制狂，但直言自己喜歡被控制，例如被問今天會幾點回家，會感覺被需要被關心，自嘲就是有抖M特質，她喜歡對男友黏TT，但不喜歡對方對她黏TT，「所以覺得吳東諺可以再控制一點」。

謝京穎戲裡是張書偉的青梅竹馬兼舊愛，讓情敵張家瑋超不爽，坦言覺得她彷彿小強，怎樣都打不死，入戲太深讓人發噱。

周宇柔第一次演8點檔，沒有武術的底子的她要演出刑警壓力大，除了現場武術指導會跟她套招，很感謝傅子純、張書偉常會教她怎麼出拳，畫面更有感、更帥氣此她很開心多了兩位師父。