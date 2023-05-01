大陸五一假期是近期熱門話題，多數聚焦於出遊賞景與休閒娛樂，但是卻有大陸網民在旅遊過程中發生恐怖遭遇，在網上分享後也嚇壞了正在旅遊的網友們。據大陸社交平台上一位網友表示，他前往西藏拉薩一間網紅酒店住宿，聞到有不尋常的臭味，最後在床下發現一具屍體。但是酒店方則指該網民發布虛假信息，之後網民再次發帖稱自己發布的內容屬實，雙方陷入一場凶殺案羅生門。

香港《經濟日報》引述一名張姓網友在社交平台發文指出，自己和朋友一行人前往拉薩旅游，4月21日入住一間網紅酒店，房型為大床房，位置在3樓。晚上7點半，張先生回來稍微休整了一下，然後換衣服出門吃飯，當時他就聞到了一些臭味，但他沒多想。當天傍晚7點半左右回來時，房內變得更臭，當時因為房內地板有供暖，加上自己當時脫了鞋，以為是自己的腳臭。隨後在出門吃飯之前，特地把房間窗戶打開。不料晚上10點半再次回到房間時，房間已經臭到受不了。

張先生向酒店反映後，被換到4樓的房間。直到22日凌晨1點半左右，酒店服務員敲響他的房門，說樓下有警察找，並把他帶到了之前入住過的3樓房間。

五一假期中有遊客在網上發文記述他日前在拉薩旅遊時入住酒店的恐怖經歷，但卻酒店間發生爭議，一場疑似凶殺案變撲朔迷離。。（圖／微博）

張先生說，「到了一看，我驚呆了，好多警察，後來才知道是刑警隊的。我問什麼事啊，他說房間死人了。我又問人在哪裡，他說就在床底下。」在張先生發布的帖子中，他還貼出了自己的入住憑證和派出所筆錄。

網友在拉薩酒店住宿時竟發生床下有屍體事件，警方也做了筆錄，他在網上發文後，酒店卻矢口否認。（圖／微博）

不料到了4月30日上午，涉事酒店一名工作人員公開表示，張先生發布的「差評」屬於虛假信息。當天下午，張先生再次發文「西藏拉薩古x客棧驚心動魄一幕」，稱自己發布的內容屬實。事件在網上被瘋傳，網民們也為這樁旅遊遇上的恐怖事故到底是真是假而議論紛紛，目前仍無警方對此事件的表態，案情撲朔迷離。