大陸五一假期是近期熱門話題，多數聚焦於出遊賞景與休閒娛樂，但是卻有大陸網民在旅遊過程中發生恐怖遭遇，在網上分享後也嚇壞了正在旅遊的網友們。據大陸社交平台上一位網友表示，他前往西藏拉薩一間網紅酒店住宿，聞到有不尋常的臭味，最後在床下發現一具屍體。但是酒店方則指該網民發布虛假信息，之後網民再次發帖稱自己發布的內容屬實，雙方陷入一場凶殺案羅生門。
香港《經濟日報》引述一名張姓網友在社交平台發文指出，自己和朋友一行人前往拉薩旅游，4月21日入住一間網紅酒店，房型為大床房，位置在3樓。晚上7點半，張先生回來稍微休整了一下，然後換衣服出門吃飯，當時他就聞到了一些臭味，但他沒多想。當天傍晚7點半左右回來時，房內變得更臭，當時因為房內地板有供暖，加上自己當時脫了鞋，以為是自己的腳臭。隨後在出門吃飯之前，特地把房間窗戶打開。不料晚上10點半再次回到房間時，房間已經臭到受不了。
張先生向酒店反映後，被換到4樓的房間。直到22日凌晨1點半左右，酒店服務員敲響他的房門，說樓下有警察找，並把他帶到了之前入住過的3樓房間。
張先生說，「到了一看，我驚呆了，好多警察，後來才知道是刑警隊的。我問什麼事啊，他說房間死人了。我又問人在哪裡，他說就在床底下。」在張先生發布的帖子中，他還貼出了自己的入住憑證和派出所筆錄。
不料到了4月30日上午，涉事酒店一名工作人員公開表示，張先生發布的「差評」屬於虛假信息。當天下午，張先生再次發文「西藏拉薩古x客棧驚心動魄一幕」，稱自己發布的內容屬實。事件在網上被瘋傳，網民們也為這樁旅遊遇上的恐怖事故到底是真是假而議論紛紛，目前仍無警方對此事件的表態，案情撲朔迷離。
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