F1亞塞拜然大獎賽於4月30日舉行，Red Bull車隊在這場封街賽道大獎賽包辦了冠亞軍。人稱「街道賽之王」的Red Bull車手Sergio Pérez繼前一天獲得衝刺賽(Sprint Race)冠軍後，他再次拿下本季的第2場勝利，他與目前排名第1、隊友Max Verstappen的排名積分更大幅縮短至6分。

F1亞塞拜然大獎賽於4月30日晚間7點舉行，由法拉利車隊的Charles Leclerc位居竿位起跑，Max Verstappen與Sergio Pérez隨後以強勢的加速及直線疾速優勢陸續超車。比賽在Nick De Vries事故發生後產生微幅的排名變化，Sergio Pérez把握安全車的出場時機，搶得並保持領先，最終成為首位在亞塞拜然大獎賽贏得兩次冠軍的車手，其「街道賽之王」的稱號實至名歸；隊友Max Verstappen緊追在後，以第2名成績完賽。

Red Bull的另一支車隊， Scuderia AlphaTauri車隊的日本車手Yuki Tsunoda獲得第十名，為車隊搶得積分，其荷蘭隊友Nyck de Vries則因故退賽。

Sergio Pérez賽後表示，「這是個令人難以置信的周末，從昨天的衝刺賽到今天的大獎賽，我對於整個團隊的表現都感到非常驕傲。我認為我們是今天在賽道上最快的車，即使沒有安全車，我相信我們仍可以贏得比賽。接下來仍有很多場賽事，我們會確保繼續維持現在的成績！」

Max Verstappen則表示，「雖然很可惜沒能掌握到安全車出場的領先機會，但整體比賽而言還是相當不錯的！我們精準掌握了賽道與賽車間的距離，並且極少碰壁，能有這樣的成績完全要歸功於團隊。這次能跟Checo一起包辦冠亞軍的感覺很好，我已經開始期待下週在邁阿密的賽事！」F1下一站美國邁阿密大獎賽將在5月8日上午3點30分起跑。