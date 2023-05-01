財政部去年稅收超徵4500億，桃園市府分到58億餘元，陸續實踐市長張善政的社福政見，藍營憂心明年斷炊無法兌現，綠營則批是大撒幣恐釀排擠效應。財政局長歐美鐶說，施政都會依輕重緩急排定優先順序，強調不是排擠，會務實檢討各項政策排序，好政策都會延續。

議員許家睿說，桃園市獲配增額的中央普通統籌分配稅款為58.32億元，已用於長者三節禮金、重陽敬老禮金、生育津貼加碼、國中小營養午餐免費、幼兒園大班助學金、代理教師全年聘期、擴大肺癌早期篩檢計畫、孕婦產後心理諮商、凍卵營養補助、市區公車20公里免費、YouBike前60分鐘免費、北北基桃1200月票政策等，財政局自承已花掉50億，質疑明年如何編列預算支應，斥「排定優先順序」只是空話，最終仍會排擠其他預算。

議員魏筠、王珮毓、黃瓊慧也說，老年人口以每年7.5％成長，前市府排富跟減發500每年可減少5至7億，如今重新加碼，今年有超徵稅收當市長張善政的「零用錢」，擔憂明年會排擠公共建設。

議員陳雅倫直言，58億稅款才剛過完4個月就快用罄，且審計處過去曾示警，非法定社會福利提高會影響中央補助款，緩衝期扣抵上限1年達1億，支出變多、收入變少恐釀財政惡化。議員彭俊豪也說，預算有限，負責任政府應該告知給了一顆糖會從其他地方拿掉什麼糖，開的社福支票也不該無限膨脹。

議員李柏坊則提醒，社福政策易放難收，和議員張桂綿、楊朝偉、謝美英、周玉琴都擔心明年沒預算恐斷炊或跳票，議員黃婉如直指朝中有人好辦事，呼籲副閣揆鄭文燦多給桃園補助。

財政局長歐美鐶指出，超徵稅收全數規畫用於市民最關心的社福政策，部分款項則挹注在因物價調整所增加的工程經費上，坦言稅收可能超收也可能短收，明年不一定會有，但好的政策都會納入年度預算編列，並滾動式檢討停辦或緩辦未合時宜政策，不會排擠其他重要施政計畫。她強調會持續落實各項開源措施，像是積極辦理招商、落實使用者付費、都市計畫的檢討、活化及開發市有資產等，提升自籌財源。