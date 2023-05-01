新北市林口區的醒吾科大的女生宿舍日前遭校外男子闖入，直接搭電梯上樓，還對女學生說「嗨」，甚至對著女學生說「屁股很翹」，警方獲報到場將3名男子帶回偵辦，雖然3名男子聲稱是找友人，但警方還是依侵入住居送辦。

警方表示，04月18日20時51分接獲醒吾科大管理人員報案，有兩名校外人士在五樓女生宿舍走廊，警方獲報到場，發現21歲金姓男子及15歲李姓少年已被舍監請到一樓大廳，兩人辯稱是要到醒吾學生宿舍找朋友，不小心走進女生宿舍，但宿舍大門前及電梯旁皆有「非住宿生勿入」、「男賓止步」等字樣，全案偵詢後依侵入住居送辦。

案發後19日0時29分警方再接獲醒吾科大管理人員報案，有1名校外人士進入女生宿舍。員警到場了解，25歲黃姓男子擅自進入女生宿舍，他供稱要送宵夜給宿舍內之友人，遭舍監攔下，表示宿舍大門前及電梯旁皆有「非住宿生勿入」、「男賓止步」等字樣，隨後兩人發生口角糾紛，黃男指控蘇女妨害名譽及妨害自由，蘇女指控黃男侵入住居及恐嚇，警方依規定受理雙方告訴。

對於女生宿舍遭男子闖入，醒吾科大秘書室公共事務中心主任郭石城表示，女宿大樓地下室設有重訓中心，供學生、選手在老師監督下訓練使用，在一般上課時間的一樓大廳與B1健身房是對外開放，2到8樓則為女生宿舍，約有500多位女學生入住，晚上9點過後大門就會上鎖，女學生必須刷卡感應才能入內搭電梯上樓，但這些人鎖定刷卡有時間差，趁隙闖入。