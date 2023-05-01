鐵路警察局刑警大隊長張瑋倫（右）上廣播節目，與理財專家夏韻芬（左）分享詐騙的各種樣態。（翻攝畫面）

去年夏天，我國爆發大批國人被求職詐騙赴柬埔寨、緬甸從事電信詐欺，被苛扣薪資、虐待的人口販運案，除掃蕩在台的人蛇集團，政府也透過公私協力，積極海外救援，把有意願回台的被害人都帶回台灣。當時曾參與救援、偵辦的鐵路警察局刑警大隊長張瑋倫，上周接受廣播節目專訪談反詐騙，分享救援經驗表示，竟有父親鼓勵女兒留在柬埔寨「試試」，背後原因讓主持人驚呼：「完全不同的世界！」

張瑋倫當時是刑事局國際刑警科的隊長，她上周參加理財專家夏韻芬在中廣的節目專訪，談反詐騙宣導，聊到去年的海外求職詐騙案，她說確實一開始很多人是「被騙」去，比如有水電工應徵海外高薪修繕工作，抵達柬埔寨卻被關在園區，被迫從事電信詐欺。

但她也說，後來救回很多人，從中發現，有些人「若有似無」地好像知道過去柬埔寨要做什麼，最後求援，是因被扣薪資或業績無法達標而被體罰。但經歷幾個月鋪天蓋地的宣導，月前竟還有靜宜女大生會想去緬甸，夏韻芬質疑：「為什麼都知道當地的狀況了，還想去？」直呼警察偵辦所接觸的世界，跟她理解的，完全是不同的世界。

張瑋倫說，或許是女大生接觸到的朋友、資訊，讓她價值觀偏差，以為在當地真的能賺到錢回國，相關單位也只能盡力勸阻、救援，畢竟社會資源有限，要花在刀口上。夏韻芬感嘆：「那她父母親會有多難過啊！」

豈料張瑋倫話鋒一轉說，去年曾接觸個案，竟有父親「鼓勵」孩子待在柬埔寨。她說，該父親接到女兒在柬埔寨電詐園區的求助電話，稱需要500美金的賠付款才能回台，父親覺得可以負擔，先是同意，但女兒又說，這裡還有幾個朋友想一起回台灣，希望爸爸幫忙賠付。

該父親算一算，覺得加總「太貴了」， 回過頭語重心長跟女兒說：「妳要不要再試試看，或許是適應的問題而已。」要女兒繼續在柬埔寨賺錢，別跟他要賠付金了。夏韻芬聽完錯愕不已，直呼：「有這種事！」

張瑋倫也提到曾有在台的女移工被戀愛詐欺，暈船後，從被害人變成加害人，替詐騙集團擔任車手，最後被刑事局循線逮捕。她強調現在詐騙樣貌多元，早已是跨境犯罪，民眾要多接收新的反詐宣導，唯有「識詐」，才能免於被騙。