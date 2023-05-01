2024總統大選情勢備受關注，今(1日)最新民調顯示，新北市長侯友宜以29％支持度躍居第一，贏過民進黨主席賴清德的27％與民眾黨主席柯文哲的23％；在一對一對決中，侯也以42％穩定領先賴的35％。媒體人黃揚明表示，從趨勢來看，侯友宜接下來2個禮拜能否將對手甩開一段差距，可能是決定徵召的關鍵，若藍營內部人選支持度膠著，對侯友宜應該較有利。但柯文哲仍有20％以上支持度的狀態下，藍白談合作難度不小。

黃揚明今(1日)在臉書發文指出，從這份民調的整體趨勢來看，接下來2個禮拜，侯友宜能否將對方甩開一段差距，可能是決定徵召的關鍵，若藍營內部人選支持度膠著，對侯友宜應該較有利。但他也提醒，由於抽樣誤差為正負2.9％，因此三腳督中的藍營領先，不能算是真的穩定領先。

黃揚明還提到，這份民調也顯示，34％民眾不希望民進黨繼續執政、46％民眾支持藍白合作，這股力量將是未來在野勢力能否整合的關鍵。但在柯文哲仍有20％以上穩定支持度的狀態下，藍白談合作絕對是難上加難。