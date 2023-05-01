美式賣場好市多熱銷商品「科克蘭冷凍三種綜合莓」被驗出A肝病毒，由於坊間不少烘焙業者也會使用該款莓果，台南市政府衛生局連日持續前往烘焙製造、販售共計查核23家，目前均未查獲同產品有被使用或販售等情形。

南市府衛生局食品藥物管理科指出，上周六已派員至好市多調查，問題批次22包已下架，另外，同款其他批次共下架1692包，同時也派員前往大潤發、家樂福、愛買、全聯等共計8家賣場查核，均未查獲同一產品。不過，鑑於坊間仍有烘焙業者可能選購該款莓果並使用的情形，因此今天仍派員到烘焙製造、販售據點共23處進行查核，但都沒有查獲。

南市府衛生局提醒，業者須依食品安全衛生管理法第7條規定，如發現產品有危害衛生安全之虞時，應立即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收。好市多也已公告並通知消費者，而如已購買該品項的消費者，可持會員卡及該項產品至賣場辦理退貨。

衛生局提醒曾購買該批冷凍莓果產品的民眾，切勿食用該批食品，如已食用也請勿驚慌，於最後一次食用日次日起進行60天「自我健康監測」，留意自身健康狀況，若出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不舒服，甚至是黃疸等急性病毒性A型肝炎疑似症狀，請盡速就醫。

南市衛生局表示，目前並未接獲民眾相關詢問，但仍建議慢性肝病、肝癌或免疫力低下等具有A型肝炎重症高風險民眾，若曾食用好市多莓果類產品，可在最後一次食用日後2周內，就醫評估自費接種A型肝炎疫苗的必要。

衛生局也提醒家長，幼兒A型肝炎疫苗已納入兒童預防接種公費疫苗項目，請家長按時帶出生年滿12月至15個月幼兒至台南市合約醫療院所公費接種第1劑幼兒A型肝炎疫苗，間隔6個月以上，再接種第2劑。