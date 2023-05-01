朱宥丞（左起）、黃冠智、吳翰林飾演在戰火下互相依靠的三兄弟。（公視提供）

《聽海湧》黃冠智難忘劇中被倒吊起來，直呼考驗體力。（公視提供）

黃冠智劇中被倒吊20多次，直呼撐不住了。（公視提供）

吳翰林練習吊鋼絲動作戲。（公視提供）

公視全新時代劇集《聽海湧》，是首部以臺灣人為視角拍攝的二戰影集，勾勒罕為人知的臺籍戰俘監視員，悲愴的生存血淚史。，該劇2月14日在主場景高雄開鏡，歷經兩個月密集拍攝，已於4月中殺青，30日劇組舉行殺青酒，導演孫介珩表示：「兩個月的時光旅行，考驗所有演職人員的毅力，我們終於做到了，很累也很值得」。該劇不少戲份考驗演員精神與體力的極限，3位男主角吳翰林、黃冠智、朱宥丞不約而同表示：「真的好難！」

連俞涵與施名帥劇中飾演領事夫婦，因遭捕淪為戰俘，成大時代下被迫分離的苦命夫妻檔，這是兩人二度搭擋飾演夫妻，先前在影集《黑喵知情》上演生離死別，這次在《聽海湧》感情同樣受到考驗。對於再次合作，兩人都樂見其成，連俞涵表示：「學長（施名帥）說，這個角色，他腦海中想到可以演出的人就是我，本來我沒有自信，但有學長這句話就夠了，我們一起相信著對方，一起創作。」施名帥也說，和連俞涵合作很放心，不需要再培養默契，可以直接切入主題談論角色。

吳翰林、黃冠智、朱宥丞分別飾演遠赴南洋小島的「臺籍戰俘監視員」三兄弟志遠、榮輝、德仔，三人在戰火下互相依靠。黃冠智坦言，幾乎每一場戲都很難，體力上最難的一場是他被倒吊起來的戲，因反覆拍攝多次，足足被倒吊了20多次，「我拍到頭暈眼壓重，眼睛根本張不開，也是我第一次在現場說需要休息，真的撐不住了！」

吳翰林劇中首次嘗試吊鋼絲的動作戲，更要在懸崖上拍攝，他透露，拍攝過程中吊鋼絲帶來的緊箍感讓人感到窒息，在懸崖邊的拉扯不免被大大小小的石頭刮傷或撞擊，但也因為有了鋼絲，同時帶給他安全感與信任感，可以全力拍攝高難度動作戲，「這種體驗是從未有過的，演起來非常過癮。」年紀最小的朱宥丞同樣有不少肢體衝突戲，對他來說是一大挑戰，「要把無奈、委屈、憤怒等情緒表現出來，但又要顧及到怎麼保護自己。」

除了主要演員外，《聽海湧》也公開其國際演員堅強的陣容，演出《斯卡羅》受到好評的周厚安飾演澳洲軍事檢察官威廉；日本知名劇場演員塚原大助、怪物新秀松大航也特地來台long stay拍攝，分別飾演嚴肅的日本指揮官和熱血的日本律師；全片主要演員由英、日、美、澳與馬來西亞組成，片場各種語言交錯，宛如小型聯合國。

《聽海湧》描繪昭和17年（1942）， 日本從殖民地台灣大量徵召臺籍青年前往婆羅洲，替日軍監看戰爭中捕獲的盟軍戰俘；這些臺籍戰俘監視員們，捲入了一場冷血屠殺，被盟軍檢察官指控犯下「虐待戰俘」的罪行。有些人因此再也沒有機會回到臺灣，有些人回來了，卻不再開口提起島上發生的事。全劇共5集，預計2024年播出。