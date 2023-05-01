女神陳妍希以電影《那些年，我們一起追的女孩》走紅，而與因戲認識的男星陳曉結婚後，除了事業外，感情生活也備受外界關注，近日適逢連續假期，陳妍希也抓住機會和好友們一同出門露營，並曬出多張美照，而其中一張更是曝光兒子「小星星」的正面照，讓網友看了大讚：「很像陳曉。」

陳妍希今(1)日在微博上更新一則貼文，寫下：「露營首衝，五一假期快樂！」並附上多張美照，只見畫面中的她身穿深色棒球衣，頭上戴著一頂鴨舌帽，整個人顯得青春陽光，而她在照片中看似未施粉黛，無瑕疵的白皙肌膚配上酷似大學生風格的運動風穿搭，一點也看不出她已經39歲了。

此外，陳妍希也在該則貼文中罕見曝光兒子「小星星」的正片帥樣，圖中可見雖然她以特效的方式將照片後製，但仍然不掩蓋他的高顏值，小巧的瓜子臉配上露出白牙的燦笑，讓網友們看了都被他迷了心神，雖然現在還未完全長開，卻可料想到未來他將長成一個英俊的男神。

此外，貼文曝光後，不只吸引不少網友們前來朝聖陳妍希的美顏，更細細觀察小星星的眉眼，大讚他與爸爸陳曉的模樣非常相似，留言：「看起來眉眼像媽媽，下半部分的鼻子、嘴巴像爸爸」、「小星星真的太帥了」、「真的是MINI版的曉」、「假日真的是一個親子好時光。」