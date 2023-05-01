勞動部表示，自2016年起已連續七年調漲基本工資，月薪由2萬8元，調升至2萬6,400元，總調幅近32％，時薪由120元調升到至176元，總調幅近47％，已落實照顧基層勞工的承諾，並保障初入職場的青年勞工薪資權益。

國定假日目前由內政部統一規範，為保障勞工週休二日的權益，現勞工每年總休假日數為116日。而我國全時工作者2021年的每週經常性工時為41.6小時（韓國43.9小時、日本42.5小時），勞工的工時權益已有逐步改善。未來，也會進一步透過各項政策推動，讓勞工在工作和家庭兩方面，都能更為調合。

為協助青年就業，自2019年起至2022年止，勞動部已統整8個部會資源，推動為期四年之「投資青年就業方案」，從產業人力需求至青年職涯規劃、技能發展及就業服務等面向，投資加值青年的未來，並作滾動檢討，目前規劃賡續推動第2期投資青年就業方案，將擴大統整11部會資源，聚焦青年所面臨的失業、低薪、產業人才供需落差、非典型就業及職涯發展等問題，提出具體改善對策，並著重重點產業技術人力需求，培養青年具備新興專業之數位能力，預定四年將投入160億元協助80萬青年就業。

勞工退休後的經濟安全，勞動部亦十分重視，也鼓勵及呼籲企業獲利應由勞資共享，勞資雙方可藉由團體協商將優於勞動法令之勞動條件，如提高退休金提繳率納入團體協約約定，以實質提升勞工的退休福祉。關於提高法定勞退新制提繳率及增加勞退舊制退休金的基數等議題，勞動部一貫秉持開放態度蒐集各方意見，邀集勞雇團體共同討論。其次，勞工保險制度是國家辦理的社會保險，為協助穩定基金流量，政府自2020年起已連續四年撥補勞保基金，加計疫後特別預算，已撥補1,470億元。另明年亦已規劃提高撥補金額至1,000億元，未來仍將持續撥補，並提高撥補金額。

勞動部為了營造有利勞動三權環境，對於勞工組織工會及團體協商推出多項措施，包括籌組工會及工會運作相關獎補助款，以及透過培訓及入廠輔導等方式，積極培養勞資雙方自主協商能力，以協助勞工行使勞動三權。同時，持續完善工會法、團體協約法及勞資爭議處理法相關規範，如建構常務裁決委員機制，提高不當勞動行為裁罰金額，避免雇主拒絕協商之處理機制等。此外，勞動部已提供勞工及工會訴訟上所需律師、裁判費及訴訟期間必要生活費用之扶助，截至目前已累積為勞工爭取逾新臺幣96億元應有之權益。

面對新興工作型態的變化及數位時代的來臨，勞動部會秉持著傾聽及負責的態度，汲取各界及勞雇團體之意見，作為擬定政策的重要參考。同時，也會保持暢通的溝通管道，以及強化勞資政三方共同協商的機制，來即時回應勞工朋友的需求，未來在制定與推動各項有益勞工政策及措施上，一定會朝向「安穩工作」、「安心職場」及「安全勞動」的施政願景，為勞工朋友打造一個享有尊嚴勞動之工作環境而努力。