打造台中市完善的捷運路網，台中市政府去年6月將「屯區捷運可行性研究報告」送交通部審查，內容包含「屯區捷運環狀線」及「捷運藍線延伸太平」兩大部分，但審查委員認為兩個部分應該分開審查，且要求市府針對運量預測、財務評估提出意見，於去年9月退回，市府修正後1日再提報交通部審議。

台中市規畫的捷運路網包括已營運的綠線、已通過交通部審查並提報行政院核定中的藍線，以及橘線機場捷運線、屯區捷運環狀線與捷運綠線延伸等，交通局透過各路線捷運的串連，盼打造便捷、無縫的公共運輸服務。

交通局指出，市府去年6月提交「台中屯區捷運可行性研究」到交通部審查，內容包含「屯區捷運環狀線」及「捷運藍線延伸太平」兩個部分，但交通部於9月回復書面意見，要求將包裹式的計畫分開提報及審查，且必須針對未來運量進行預測。

交通部也要求中市府針對屯區捷運環狀線的系統型式與整體計畫規畫不同的部分，確認未來是否影響維修機場規畫及過軌設施，同時要求市府說明未來推動順序、財務評估等，交通局強調，經逐一檢討中央提出的各項意見後完成報告書修正，經費也修正為892.29億元，昨天再函報中央審查。

台中屯區捷運環狀線全長16.14公里，沿途將設置16座高架車站，其北端銜接綠線，沿太平區祥順路、中山路、大里區立仁路、德芳南路規畫，之後經過文心南路、建國南路並與綠線大慶站銜接；藍線延伸太平全長4.66公里、將設置4座地下車站，規畫從東平路經太平路、振興路到進德路後接藍線。