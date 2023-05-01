不用火也不用怨！有駕駛上網報怨，他表示上個月在新竹市北區遭「檢舉魔鬼」於同一時間、地點，分別向2派出所檢舉「汽機車駕駛人未依規定使用方向燈」違規，但他看見寄來的2張罰單僅1分鐘之差，氣炸認為申訴浪費時間，公家單位處理也浪費時間，不禁感嘆檢舉民眾的素質；不過卻有眼尖網友發現1關鍵，認為原PO根本是違規三寶。

一名男子在臉書社團「新竹爆料公社」發文，他首先撻伐「檢舉魔鬼」既惡劣又惡毒，他表示在同地段、同事件，僅誤差1分鐘，檢舉魔鬼竟然故意分別向湳雅、東勢派出所2處檢舉，而這2單位也分別各寄1張罰單，他認為要申訴不只浪費時間，且公家單位也要浪費時間處理，不禁感嘆檢舉民眾的素質。

從第1張罰單照片可見，原PO違規時間為112年3月21日晚間8時44分，而違規地點位於新竹市北區東大路二段78號(東大路二段)，其違規事實為汽機車駕駛人未依規定使用方向燈，遭罰1200元；而第二張罰單其違規時間為112年3月21日晚間8時43分，違規地點於新竹市東大路一段(東大路一段西行)，違規事實一樣為汽機車駕駛人未依規定使用方向燈，遭罰1200元。

2張罰單雖然僅差一分鐘時間，且違規事實都為「汽機車駕駛人未依規定使用方向燈」，罰款金額是1200元，但眼尖網友表示「說真的，違停路邊那些都還沒你這情況差！因為有時候真的車位難尋，你這放方向燈完全沒啥好說的就是『習慣不好』，希望你看到大家留言能自己好好檢討，你這樣的留言就是完全不認為自己哪裡有問題！」。

另外還有網友提到「不用火也不用怨，只因你不打方向燈如同三寶開車在先，才會讓檢舉達人有機可趁」，也認為原PO上傳2張罰單地點不同，疑似是原PO在短短1分鐘內變換車道，沒有打方向燈，根本就是三寶！