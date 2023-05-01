蔡英文總統今天出席獨派團體活動表示，近來，中國透過軍演，刻意升高威脅，但我們冷靜、沉著應對，堅定守護臺海的和平，也讓世界與國際民主夥伴看到臺灣的決心。她請大家放心，「臺灣人會堅守在民主、自由的最前線，捍衛好不容易爭取到的民主及人權」。

蔡英文總統今晚與總統府資政姚嘉文、祕書長林佳龍、副祕書長黃重諺、張惇涵、外交部長吳釗燮、美國前白宮國安顧問博騰等人共同出席獨派團體「台灣人公共事務會」（FAPA）40周年慶祝晚會。

蔡英文致詞時表示，這40年來，FAPA的前輩站在美國國會山莊第一線，到處為臺灣奔走、發聲，是臺灣推動國民外交的重要先鋒。FAPA在美國的長期耕耘，紮實的草根工作，奠定了現在美國跨黨派對臺灣支持的重要基礎。

她提到，上個月，她剛完成到貝里斯及瓜地馬拉兩個友邦的出訪，期間也過境紐約跟洛杉磯。這次出訪，不但讓國際社會更了解臺灣守護民主、自由的決心，也得到越來越多民主夥伴的支持。

這幾年，臺美關係有很多重要的實質進展，她舉例，美國國會通過了很多力挺臺灣的法案和決議案，推升臺美關係，也支持臺灣強化自我防衛的能力。「臺美交往準則」的修訂，讓臺灣跟美國的高層官員可以進行互訪，許多交往的限制也逐漸放寬。

蔡英文表示，大家的努力，為臺灣開拓了更大的能見度。感謝大家在海外一起守護臺灣，「我們都是Team Taiwan的一分子，一起挺臺灣」。

她說，近來，中國透過軍演，刻意升高威脅，已經影響整個印太區域的穩定與和平。「但是，我們冷靜、沉著應對，堅定守護臺海的和平。也讓世界與國際民主夥伴，看到臺灣的決心」。

她請大家放心，臺灣人會堅守在民主、自由的最前線，捍衛好不容易爭取到的民主及人權。她也相信，未來FAPA也會繼續跟政府一起努力，讓臺美關係繼續升溫，讓臺灣這座民主堡壘更加鞏固。