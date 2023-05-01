南韓實況直播主「企鵝妹」柳允進曾於2018年底來台學習中文，以清新可愛的外表跟幽默談吐，圈粉無數，最近她來台徒步環島，旅行過程引發眾人關注，更有不少粉絲贈送物資，沒想到走到九份的時候，突然被一名男網友質疑上圍過小，對此，她氣得罵出台語髒話，更反嗆對方：「你的GG才小。」

企鵝妹上月23日開始環台旅遊，1星期下來，已揹著超過14公斤的行李，走了超過185公里，除了分享沿途景色與美食之外，回到飯店後，甚至一邊直播、一邊泡湯，只見她身穿橘黃色半截式泳裝入鏡，並拿起水瓢淋身，清楚看見她白皙光滑的肌膚，養眼畫面令老司機非常興奮，最終飆破超過2萬人觀看。

沒想到，近期企鵝妹環島到九份時已晚，蹲在路上整頓裝備，此時，鏡頭無意間帶到胸部位置，未料竟出現台灣網友在聊天室吐槽身材：「小」，對此，企鵝妹也不客氣，正面槓上對方：「小？你說小嗎？你說我胸部小嗎？」，之後越想越氣，直接重砲回擊：「你的GG才小！」，甚至翻白眼爆出台語粗口：「小三小。」

消息傳到PTT後，網友們紛紛熱議：「有些素質很差的就不要去人家聊天室鬧了」、「 要損人還不會寫英文」、「聊天室亂嘴她會生氣」、「笑死，聽說之前就會說三小」、「台男自己G巴小，有臉說別人胸部小，真是有夠不要臉有網友亂教她」、「看來女生對於胸部小還是很在意。」