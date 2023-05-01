「天成文旅-繪日之丘」雙人房含早餐每晚最低1760元起。(天成飯店集團提供)

「朋趣」曙光號露營車，早餐、下午茶、晚餐及消夜一泊四食全包式服務，雙人入住每晚最低9944元起。(天成飯店集團提供)

入住瑞穗天合國際觀光酒店城堡精緻客房，折扣後每晚最低10

560元起。(天成飯店集團提供)

趕搭母親節孝親商機，天成飯店集團集結旗下台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅-繪日之丘、朋趣等7家飯店，共同推出期間限定「寵愛媽咪住宿享88折」專案，住宿可享88折好康，每房還加贈精選紅酒或白酒1瓶；其中「天成文旅-繪日之丘」雙人房含早餐，每晚最低1760元起，專案供應至5月14日止。

被譽為「阿里山腳下最美飯店」的天成文旅-繪日之丘，雙人房含早餐每晚最低1760元起，飯店內有星空童樂室、兒童超跑俱樂部等多樣親子設施，深受家庭客群喜愛，另有親子三人房和溫馨家庭房可供選擇。

緊鄰台北火車站的台北天成大飯店，擁有極佳地理優勢，雙人客房折扣後每晚最低3519元起。而鄰近西門商圈的台北花園大酒店以全新改裝客房亮相，雅緻客房折扣後每晚最低3839元起，到艋舺、西門町逛街都非常便利；飯店也提供周邊景點免費接駁服務，適合與媽咪同遊，留下難忘記憶。

座落於台北華山1914文創園區旁的精品旅宿天成文旅-華山町，以台北酒廠的黃金年代1950為飯店發展主軸，將日治時期製酒、藏酒的元素充分展現，雙人客房折扣後每晚最低3120元起。1樓大廳設置開放藝術展覽空間，目前展出黃靖瑜「等候。等鱟」創作展，以金門特有的活化石鱟之甲殼進行彩繪藝術，透過藝術的陶冶與媽咪來場豐富精采藝文旅程。

喜歡打高爾夫的媽咪可考慮桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店，其擁有三區27洞國際標準的高爾夫球場，精緻客房折扣後每晚最低2639元起，全家可暢玩迷你高爾夫、法式滾球、比比狩獵場等免費設施。而天成集團去年成立的豪華露營體驗品牌「朋趣」，為時下最流行的奢華露營Glamping，雙人入住「朋趣」曙光號露營車，早餐、下午茶、晚餐及消夜一泊四食全包式服務，每晚最低9944元起，帶媽咪體驗最夯的豪華懶人露營。

位於於花東瑞穗溫泉區的瑞穗天合國際觀光酒店，以南歐莊園風格為設計，結合觀光飯店、villa別墅、親子villa、溫泉、水樂園等多項元素，入住城堡精緻客房，折扣後每晚最低10560元起，無論是房內溫泉黃金湯或是戶外泡湯戲水、市集廣場、三溫暖裸湯等設施，都能盡情享用。

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