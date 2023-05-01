是否重啟核四？ 侯友宜這樣說 20:482023/05/01 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 支持重啟核四議題再受關注，新北市長侯友宜(左)晚間發表看法。(呂筱蟬攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對是否重啟核四議題，新北市長侯友宜今天晚間赴桃園參加龍岡米干節，對於能源問題，他說，中央政府面對能源配比要有長期友善的規畫，最重要讓民眾不缺電，這才是最主要問題，如何在能源配比中有效改善不缺電，以及友善把所有設備與設施做好完整規劃，這是中央政府更應該挑起的責任。 另外，針對新北市槍擊案頻傳，侯友宜說，面對槍擊案都迅速破案完整逮捕人犯，至於最近八里案件，已在第一時間掌握並逮捕嫌犯，另外還有共犯在逃，會全力以赴把每一個都逮捕回來。 #侯友宜 #重啟核四 #問題 #能源 #新北市長 也許您會感興趣 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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