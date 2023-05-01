針對是否重啟核四議題，新北市長侯友宜今天晚間赴桃園參加龍岡米干節，對於能源問題，他說，中央政府面對能源配比要有長期友善的規畫，最重要讓民眾不缺電，這才是最主要問題，如何在能源配比中有效改善不缺電，以及友善把所有設備與設施做好完整規劃，這是中央政府更應該挑起的責任。

另外，針對新北市槍擊案頻傳，侯友宜說，面對槍擊案都迅速破案完整逮捕人犯，至於最近八里案件，已在第一時間掌握並逮捕嫌犯，另外還有共犯在逃，會全力以赴把每一個都逮捕回來。