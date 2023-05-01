112全國大專校院運動會柔道公開男生組第三級（66.1至73公斤），代表文化大學出賽的鄭彥忠，通過4場黃金得分加時賽的考驗，完成在全大運連4屆奪金的完全制霸。

雖然首輪輪空，但鄭彥忠包含冠軍戰和國立體大吳晉誠的較勁在內，4場比賽通通比到黃金得分制，賽後他笑說，因為前3年都冠軍，所以這次真的很緊張，「我想要保守摔也不行，在場上要一直動腦如何在4分鐘之內摔倒人家，不然就要在黃金得分想辦法贏。」

冠軍戰在正規時間內和對手各累積2次指導，鄭彥忠坦言因此有點綁手綁腳，也想要快一點盡量去攻，最後趁對手進攻時，算準對方重心轉移和速度反摔成功，奪冠瞬間在場上他振奮喊聲，表示：「真的壓力蠻大，因為是大學最後一年，不想讓自己留下遺憾。」

父母都是柔道出身，鄭彥忠國小二年級就跟上兩位哥哥的腳步承襲「家學」，但他自認不足，計畫到國外看看世界，明年3月將在學校安排下赴日交流，預計待一年時間進修，計畫明年全大運會從日本回來，「全大運我會繼續摔，摔到研究所畢業。」