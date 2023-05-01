美式賣場好市多提供各種熱食吸引許多會員逛街時選購，一位女子近日前往消費時，就在路人勸敗下買了一盒德國豬腳回家。不過不少老饕指出，好市多販售的該款豬肉並非使用台灣豬，帶有豬腥味，因此讓人難以下嚥。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她最近逛好市多才發現熱食區有賣德國豬腳，一問之下路人大讚好市多的德國豬腳好吃，皮很脆、肉很嫩，「我想路人的嘴應該不是騙人的鬼，索幸就先搬一盒回家嚐鮮囉」。

一位女子逛好市多時，在路人勸敗下買了1盒德國豬腳回家。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

對此，許多網友紛紛回應，「豬腳好吃，特價都會買」、「還不錯吃⋯我是用氣炸加熱，外脆內嫩的」、「自己烤到脆可以從60分加到90分～」、「記得肉切下來，骨頭還可以燉湯！」、「用氣炸鍋炸過會更好吃」、「好吃！記得跟服務人員要黃芥末醬」。

不過也有人認為德國豬腳其實很雷，「我吃過一次，總覺得有一股尿味，有人這麼覺得？」、「我覺得豬腥味很重」、「覺得好市多最雷熟食，特價也不會買！」、「但是有一股臭味…上次吃了…只能默默的推給隔壁的吃」，有老饕則指出，其實豬腥味的原因是該款豬腳使用荷蘭、加拿大豬肉，「這個不是台灣豬，是進口豬，所以味道會～」、「如果不在意歐美豬特有的豬騷味那沒問題」。